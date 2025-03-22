Kadınlar Türkiye Kupası Finali Edirne'de: ÇBK Mersin ve Emlak Konut Karşı Karşıya

31. ING Kadınlar Türkiye Kupası finali, Edirne'de ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında oynanacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:09
Kadınlar Türkiye Kupası Finali Edirne'de: ÇBK Mersin ve Emlak Konut Karşı Karşıya

Potada Kadınlar Türkiye Kupası Finali Edirne'de Sahiplerini Buluyor

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği ING Kadınlar Türkiye Kupası, bu yıl 31. kez düzenleniyor. Final karşılaşması yarın Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Finalde ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut takımları karşı karşıya gelecek.

Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve saat 16.00'da start alacak.

ÇBK Mersin Yarı Finalde Fenerbahçe'yi Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda ÇBK Mersin, çeyrek finalde İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Yarı finalde ise son şampiyon Fenerbahçe Opet’yi 78-57 yenerek finale adını yazdırdı.

Emlak Konut Finalde İlk Kez

Emlak Konut, Türkiye Kupası'nda ilk kez finale yükseldi. Çeyrek finalde BOTAŞ'ı 86-64 yenerek Dörtlü Final biletini alan İstanbul ekibi, yarı finalde Beşiktaş BOA'yı 91-86'lük skorla geride bırakarak finale çıkmayı başardı.

ÇBK Mersin İkinci Kupanın Peşinde

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası’nı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkıyor. Mersin ekipleri, ilk ve tek zaferini 2022 yılında elde etmişti.

Fenerbahçe’nin Kupadaki Egemenliği

Kupada en fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe dikkat çekiyor; 14 kez Türkiye Kupası'nı kazanmışlardır. Fenerbahçe, kupayı 1992-2024 yılları arasında birçok kez kazanmayı başardı.

Diğer Şampiyonlar

Fenerbahçe’den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan ekipler arasında Galatasaray geliyor; toplam 11 kez, BOTAŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi ise her biri 2’şer kez kupayı kazanmışlardır.

Finallerin Tam Listesi

Son olarak, Kadınlar Türkiye Kupası tarihindeki finallerin yapıldığı iller ve sonuçlar kitabının kaydını da önümüzde tutarak, basketbolseverler için önemli bir referans sunuyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım, 639. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Zorlu Randevu
2
A Milli Takım, Macaristan ile 17. Maçında Karşılaşıyor
3
Gaoussou Diarra: İstanbul'da Futbol Hayalini Gerçekleştiren Genç Yıldız
4
Bitlis'te 60 Yaşındaki Antrenör, Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor
5
Kadınlar Türkiye Kupası Finali Edirne'de: ÇBK Mersin ve Emlak Konut Karşı Karşıya
6
Milli Eskrimci Alara Atmaca, 2028 Olimpiyatları’na Hazırlanıyor
7
Dünya 1 Numarası Niels Vink'ten Antalya'ya Övgü: "Her Şey Harika!"

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı