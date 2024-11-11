Kadir Sağlam, Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Kadir Sağlam, Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Sualtı Federasyonu, 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de toplandı. Yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık yarışı Kadir Sağlam ile Şahin Özen arasında gerçekleşti.

131 Delegeden 113'ü Katıldı

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, oylama öncesinde yönetim ve denetim kurulu raporları ile geçmiş dönem faaliyetleri okunarak ibra edildi. Genel kurula katılan 131 delegenin 113'ü oy kullandı. Kadir Sağlam, 86 geçerli oy alarak başkan seçildi. Diğer aday Şahin Özen ise 25 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

Kadir Sağlam'ın Vizyonu ve Hedefleri

Kadir Sağlam, yaptığı açıklamada, 23 yıldır sualtı sporlarının içinde yer aldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, zıpkınla balık avı branşlarında sporculuk ve antrenörlük yaptım. Birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attık."

Sağlam, Şubat 2024'te federasyon başkan vekilliği görevini üstlendiğinde, planlı ve özverili bir çalışma ile camianın ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Zıpkınla balık avında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonun da önemine vurgu yaptı.

Geçmiş Başarıların Üzerine Yeni Hedefler

Kadir Sağlam, ayrıca, Türkiye'nin sualtı sporlarındaki 54 yıllık tecrübesini hatırlatarak, hedefinin her branşta uluslararası başarılara odaklanmak olduğunu belirtti: "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışacağız ve başarıları hak edenlere ödüllerini vereceğiz."

Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı

Kadir Sağlam başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Hakan Arslan, Dinçer Çeribaş, Ahmet Cumhur Sakız, Devrim Cenk Ulusoy, Ayhan Kasap, Celal Kavaz, Tahsin Ceylan, Kamil Esen, Oğuz Kağan Yazıcı ve İsmail Kaşdemir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sualtı Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye Sualtı Federasyonu başkanlığına Kadir Sağlam seçildi. Sağlam, burada konuşma yaptı.

Türkiye Sualtı Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye Sualtı Federasyonu başkanlığına Kadir Sağlam seçildi. Sağlam, burada konuşma yaptı.