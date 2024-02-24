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Kadrodan çıkan çıkana: Maç öncesi büyük talihsizlik

Sarı lacivertli takımda maç öncesi büyük şanssızlık! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:27
Kadrodan çıkan çıkana: Maç öncesi büyük talihsizlik

Maç öncesinde kadrodan çıkarılan isimler belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI LACİVERTLİ TAKIMDA BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Süper Lig 27. haftasında önemli bir mücadeleye çıkacak olan sarı lacivertli takımın kadrosunda değişiklik yapıldı. Osayi Samuel sakatlığı sebebiyle kadro dışı kalırken İrfan Can Kahveci de sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. İrfan Can Kahveci'nin sakatlığının Samuel'e göre daha ciddi olduğu da öğrenildi.

sakatlık sebebiyle forma giyemeyen isimler

 Arka adelesinde yırtık olan Kahveci iki hafta sahalardan uzak kalacak. Aynı zamanda sakatlığı geçen Fred de riske edilmek istenmediği için sahaya çıkamayacak. İrfan Can Kahveci sarı lacivertli formayla 36 maça çıktı ve 13 gol 10 asisti kariyerine yazdırdı. Osayi Samuel de bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol 4 asist yapabildi. Şimdiye kadar iki futbolcu 29 gol katkı sağlamış oldu. Sakatlıkların yanında birçok futbolcu için de sarı kart tehlikesi var. Cengiz Ünder, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Michy Batshuayi eğer bu maçta birer sarı kart görürse Hatayspor karşılaşmasına çıkamayacak. 

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