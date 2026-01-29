Kağıtspor'un Hedefi: Efeler Ligi'ne Yükselmek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 9 galibiyetle play-off hattında; hedef Efeler Ligi'ne yükselmek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:58
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sezonu play-off hattında tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefliyor.

Ligde 2019-2020 sezonundan bu yana yer alan mavi-beyazlı ekip, kadrosunda altyapıdan yetişen 4 sporcu bulunduruyor ve genç ağırlıklı oyuncu yapısıyla dikkat çekiyor.

Başkan İbrahim Ercin'in Değerlendirmesi

Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, takımın geçen yıla göre ilerleme kaydettiğini vurguladı. Lige hızlı başladıklarını ve şu ana kadar 9 galibiyet elde ettiklerini söyleyen Ercin, "Amacımız play-off oynamaktı ve şu an bu hedefin içerisindeyiz. Asıl hedefimiz Kağıtspor’u Efeler Ligi’ne çıkarmak ve orada da en iyi şekilde Kocaeli’yi temsil etmek. Halkımızdan ve yönetimimizden aldığımız destekle takımımızı daha ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda altyapımızdaki sporcu sayısını artırarak Kocaeli’den yetişen oyuncularla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaptan Ali Berkay Dağlar'ın Mesajı

Takım kaptanı Ali Berkay Dağlar (28), kulübün kurumsal yapısının ve sporcuya verilen değerin başarıda etkili olduğunu belirtti. Bu sezon takıma katıldığını ve uyum sürecini hızlı atlattığını ifade eden Dağlar, "Bu yıl takıma katıldım ve gerçekten çok iyi bir ortam var. Kağıtspor çok köklü bir kulüp. Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte bu kadar geniş branşlaşma ve kurumsal yapı görmedim. Sporcuya nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

Dağlar, genç sporculara da şu tavsiyeyi verdi: "Spor mental olarak zor bir yol. Başarısızlık bir son değil. Devam etsinler, vazgeçmesinler".

