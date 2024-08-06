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Kahramanmaraş, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 4. Durağı Oldu

18. Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin dördüncü durağı Kahramanmaraş'ta sporcular keyifli bir yolculuk yaptı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:42
Kahramanmaraş, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 4. Durağı Oldu

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın desteklediği Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi bu yıl 18. kez düzenleniyor. Türkiye güzergahının dördüncü durağı ise Kahramanmaraş oldu.

Ralliye İki Turu ile Veda

Toplamda 12 aracın ve 28 sporcunun yer aldığı rallide, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova gibi ülkelerden de pilotlar katıldı. Yarışmacılar, Kahramanmaraş’taki Doğu Çevre Yolu'nda bulunan madalyalı kavşakta araçlarıyla 2 tur atarak bir sonraki durakları Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Tanıtım ve Macera

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını açıkladı. 4 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan ralli, katılımcılara sadece hız değil, aynı zamanda macera sunmayı hedefliyor.

Serin, "Kahramanmaraş, mola verdiğimiz dördüncü şehir. Turumuz boyunca katılımcıların Anadolu'yu tanıtmasını amaçlıyoruz. Bu yolculuk, gelecekte Türkiye'nin turistik yerlerini anlatacak elçiler yetiştirmek için önemli. Yaklaşık 100 arabayla bu serüvene başladık" diye belirtti.

Uluslararası Rotaya Devam

Bundan sonraki etaptan sonra sporcular Adıyaman ve Doğu Beyazıt güzergahlarını geçerek İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin üzerinden geçerek 28 Ağustos'ta turu Moğolistan'da sonlandırmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının dördüncü durağı Kahramanmaraş oldu. Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar yer aldı.

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