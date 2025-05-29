Kahramanmaraş İstiklalspor'un Hedefi 1. Lig ve Süper Lig

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi. Kulüp, önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından yeniden yapılandırılan kulüp, kısa sürede elde ettiği başarıyla hem şehir halkına moral oldu hem de dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp Başkanı Akarca: "Bu Şehrin Hedefi Süper Lig"

Kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün sadece sportif değil, toplumsal bir misyon da üstlendiğini söyledi. İstiklalspor'un Kahramanmaraş için fazlası olduğunu belirten Akarca, "Bu şehrin hak ettiği yer 1. Lig, ardından da Süper Lig. Potansiyelimiz, sanayimiz, insanımız ve spora olan ilgimiz ile bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Zor Günlerin Ardından Gelen Başarı

Depremlerde 5 futbolcu ve 9 güreşçi kaybı yaşandığını hatırlatan Akarca, "Şehir olarak büyük kayıplar verdik. Sporun birleştirici gücünü kullanmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte güçlü bir yönetim kurduk. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle 3. Lig'den yarışa dahil olduk ve bu başarıyı elde ettik." şeklinde konuştu.

Teknik Direktörden Açıklama

Teknik direktör Ramazan Çelik de sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "2. Lig'e çıkmış bir takımız şimdi. Herkesin gücüyle, herkesin inancıyla başardık. Nihai hedefimiz daha üst liglerde yer bulmak." ifadelerini kullandı.

Kaptandan Duygusal Mesaj

Takım kaptanı Kamil İçer ise 6 Şubat 2023'ün hem kendileri hem şehir için bir milat olduğunu vurgulayarak, "Bu sene kurulan ve profesyonel olan bir takım. 500. maçıma bu formayla çıktım. Şampiyonluk da nasip oldu." dedi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, oyuncularının ve yöneticilerinin ortak hedefi ile daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor, önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Takım kaptanı Kamil İçer, açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor, önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Takım kaptanı Kamil İçer, açıklamalarda bulundu.