Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Anısına Oryantiring Yarışı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Anma Yarışı Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışması gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş Expo 2023 alanında yapıldı.

Sporcular Bir Araya Geldi

Etkinliğe, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden toplam 425 sporcu katıldı. Katılımcılar, ödül almak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmada 16 kategoride 48 sporcu ödül kazanma hakkı elde etti. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, bu anlamlı etkinliği düzenlemenin kendileri için bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Geleceğe Yönelik Destekler

Güler, sporcuları hayata döndürmek ve motive etmek amacıyla gelecek dönemlerde de destek sağlayacaklarını belirtti. “Tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve evlatlarımızı tekrar aramıza katıp bu camiayı canlandıracağız,” diyerek, gelecekteki Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katılım sağlama konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kahramanmaraş'ta "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışması" düzenlendi. Kahramanmaraş Expo 2023 alanında düzenlenen etkinliğe, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden 425 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş'ta "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışması" düzenlendi. Kahramanmaraş Expo 2023 alanında düzenlenen etkinliğe, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden 425 sporcu katıldı.