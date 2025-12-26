Kamil Ocak Spor Salonu Açıldı: Bünyamin Bozgeyik "Gaziantep Sporla Büyüyor"

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kamil Ocak Spor Salonu'nun açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Gaziantep spor yatırımları ile büyüyor, sporla güçleniyor" dedi.

Bozgeyik, kentte yapımı tamamlanarak hizmete giren Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve diğer spor yatırımlarını değerlendirdi.

Şehrimize nitelikli tesisler kazandırıyoruz

Gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi için imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bozgeyik, "Gaziantep’imiz ve gençlerimiz için geleceği planlayarak imzasını attığımız eserleri bugün bir bir hizmete açmanın, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren, genç yeteneklerimize ve ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak nitelikli tesisleri şehrimize kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, Kamil Ocak Spor Salonunun Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Gaziantep’i spor kenti yapma vizyonunun somut bir yansıması olarak, ilk günden itibaren büyük bir kararlılık ve titizlikle takip ettiğimiz Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu’nun açılışını, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve il protokolümüzün katılımlarıyla gerçekleştirdik. Açılışımızı daha da anlamlı kılan ise rahmetli hayırsever iş insanı, kıymetli hemşerimiz Ahmet Mukdat Ziylan anısına düzenlenen 4. Gazi Oyunları’nın startını vererek, hem Kamil Ocak’ın hem de Ahmet Mukdat Ziylan’ın aziz hatıralarını sporla, gençlikle ve gelecekle buluşturmuş olmamızdır".

"Gaziantep sporla büyüyor, sporla güçleniyor"

Milletvekili Bozgeyik, yatırımların şehre kazandırdığı dönüşümü vurgulayarak, "Atılan güçlü imzalar sayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı vizyoner yatırımlar ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Osman Aşkın Bak’ın ortaya koyduğu kararlı irade neticesinde Gaziantep bugün sporla büyüyen, sporla güçlenen bir şehir kimliğine kavuşmuştur. Masada atılan her imza, sahada milyonlarca gencin hayaline dönüşmüş, atılan her adım, başarıya yürüyen bir neslin önünü açmıştır. Bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Gaziantep için spor şehri hedefi doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de taşın altına bedenimizi koymaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz".

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kamil Ocak Spor Salonu 3 bin 800 seyirci kapasitesi ile basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BOZGEYİK: "GAZİANTEP SPORLA BÜYÜYOR"