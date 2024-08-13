Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda Popyrin ve Pegula Tarih Yazdı

Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda Büyük Başarı

2023 Kanada Açık Tenis Turnuvası, sayıların ve heyecanın zirveye ulaştığı bir ortamda gerçekleşti. Alexei Popyrin ve Jessica Pegula, turnuvanın tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde şampiyonluklarına ulaşarak adlarına zafer hikayeleri yazdılar.

Popyrin, Kariyerinde İlk Masters Zaferini Elde Etti

Masters düzeyindeki bu büyük etkinlikte, erkekler finalinde Andrey Rublev ile karşılaşan Avustralyalı tenisçi Popyrin, mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazanarak kariyerinin ilk Masters şampiyonluğunu elde etti. Montreal'deki IGA Stadı'nda oynanan bu heyecan verici maç, 1 saat 29 dakika sürdü. Popyrin, 62. sıradan katıldığı turnuvadaki bu zaferiyle dünya sıralamasında 23. sıraya yükseldi.

Pegula, İkinci Kez Kanada Açık Şampiyonu Oldu

Toronto'daki Sobeys Stadı'nda yapılan kadınlar finalinde Jessica Pegula, Amanda Anisimova ile karşılaştı. 1 saat 27 dakika süren çekişmeli mücadelede Pegula, 6-3, 2-6 ve 6-1'lik setlerle rakibini mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda ise kariyerinin üçüncü Masters zaferini elde etti.

Bu zaferler, Popyrin ve Pegula'nın tenis dünyasında önemli yer edinmelerine zemin hazırladı. Her iki oyuncu da kariyerlerine anlam katmaya devam ediyor.