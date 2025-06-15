Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 Kilometrelik Mücadele Başladı

Kapadokya Bisiklet Festivali Heyecanı Başladı

Nevşehir'de, Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali" kapsamında, sporcular 50 kilometrelik parkurda mücadele etmek üzere start aldı. Sabahın erken saatlerinde Ahmet Refik Caddesi'nde toplanan 131 sporcu, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan katılan bisikletçilerle heyecan dolu bir yarışa adım attı.

Rota ve Manzara

Yarışmanın ilk etabı, Ürgüp'ten başlayarak Ortahisar, İbrahimpaşa, Ayvalı, Cemil ve Mustafapaşa gibi yerleşim yerleri ve masalsı peribacalarıyla dolu vadilerden geçiyor. Sporcular, 50 kilometrelik bu zorlu rotayı tamamlayarak yeniden Ürgüp'teki bitiş çizgisine ulaşmak için ter döküyor.

Sporcuların Görüşleri

Kapadokya'nın eşsiz manzarasında pedal çeviren yarışmacılardan Alpaslan Ertaş, "Bu yıl ilk kez dağ bisikleti ile yarışıyorum. Parkur oldukça zevkli ve Nevşehir'in keşfedilmeyi bekleyen zengin bir coğrafyası var" şeklinde konuştu.

Bir diğer sporcu Ferhat Günar ise, yarışa katılmak için uzun süredir antrenman yaptığını belirterek, "Burada yarıştığım için çok heyecanlıyım. Rota ve doğası çok güzel, gelecekte de devam etmesini umuyorum" dedi.

Ertan Selman ise Kapadokya'nın bisiklet yarışları için ideal bir coğrafya sunduğunu ve rakiplerine karşı üstünlük sağlama hedefinde olduğunu ifade etti.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali" kapsamında, Ürgüp ilçesinden verilen startla sporcuların 50 kilometrelik parkurda mücadelesi başladı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu, sürüş için sabahın erken saatlerinden itibaren Ürgüp'te Ahmet Refik Caddesi'ndeki başlama çizgisinde yer aldı. Verilen startla Gravel ve E-Gravel sporcuları Kapadokya'nın çeşitli vadilerini kapsayan güzergahta pedal çevirdi.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali" kapsamında, Ürgüp ilçesinden verilen startla sporcuların 50 kilometrelik parkurda mücadelesi başladı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu, sürüş için sabahın erken saatlerinden itibaren Ürgüp'te Ahmet Refik Caddesi'ndeki başlama çizgisinde yer aldı. Verilen startla Gravel ve E-Gravel sporcuları Kapadokya'nın çeşitli vadilerini kapsayan güzergahta pedal çevirdi.