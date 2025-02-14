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Kapadokya'da Kış Keyfi: Karla Kaplı Peribacaları Arasında Eğlenceli Etkinlik

Kapadokya'da kış etkinliği, peribacaları arasında kayak ve yamaç paraşütü ile katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:04
Kapadokya'da Kış Keyfi: Karla Kaplı Peribacaları Arasında Eğlenceli Etkinlik

Kapadokya'daki Kış Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kapadokya'da, etkili olan kar yağışıyla birlikte karla kaplı peribacaları arasında düzenlenen kış etkinliği, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Nevşehir'in Göreme beldesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kapadokya Enduro Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

“İçindeki Çocuğu Ortaya Çıkar” Teması

Etkinlikte “İçindeki çocuğu ortaya çıkar” sloganıyla peribacaları arasında kayma keyfi yaşandı. Katılımcılar, snowboard ve kızakla kaymanın yanı sıra, iş makineleri ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak yeni bir deneyim yaşadılar.

Kapadokya'nın Doğal Zenginlikleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kapadokya'nın sunduğu doğal güzelliklerle farklı sportif aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağladığını vurguladı. Özdemir, bölgede çeşitli dönemlerde sportif yarışların düzenlendiğini, kış aylarında da bu etkinlikleri sürdürmek istediklerini belirtti. “Kapadokya, dört mevsim muhteşem manzaralara sahip”

Sportif Turizmde Yenilikler

Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı Vehbi Taşkıran, spor turizminin canlanması için alternatif etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Arazi araçları ile kayak yaparak, katılımcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirten Taşkıran, “Kapadokya'ya o kadar çok turist çekeceğimize inanıyoruz”

Unutulmaz Anlar

Katılımcılar, etkinlik sırasında arazi aracına bağlanarak yamaç paraşütü uçuşu deneyimi de yaşadı. Karla kaplı doğa eşliğinde geçirilen bu zaman dilimi, katılanlara hayal edilemeyecek kadar eğlenceli anlar yaşattı.

Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki...

Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki kış etkinliğinde bir araya geldi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde düzenlenen programda, kimi katılımcılar snowboard ve kızakla, kimisi ise iş makinesi ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak kaydı.

Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki...

Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki kış etkinliğinde bir araya geldi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde düzenlenen programda, kimi katılımcılar snowboard ve kızakla, kimisi ise iş makinesi ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak kaydı.

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