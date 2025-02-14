Kapadokya'da Kış Keyfi: Karla Kaplı Peribacaları Arasında Eğlenceli Etkinlik

Kapadokya'daki Kış Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Kapadokya'da, etkili olan kar yağışıyla birlikte karla kaplı peribacaları arasında düzenlenen kış etkinliği, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Nevşehir'in Göreme beldesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kapadokya Enduro Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

“İçindeki Çocuğu Ortaya Çıkar” Teması

Etkinlikte “İçindeki çocuğu ortaya çıkar” sloganıyla peribacaları arasında kayma keyfi yaşandı. Katılımcılar, snowboard ve kızakla kaymanın yanı sıra, iş makineleri ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak yeni bir deneyim yaşadılar.

Kapadokya'nın Doğal Zenginlikleri