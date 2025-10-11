Kapadokya'da Spor Turizmi İvme Kazandı: Salomon Kapadokya Ultra Trail

Salomon Kapadokya Ultra Trail, 2014'ten bu yana Kapadokya'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayarak bölgedeki spor turizmini güçlendiriyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney tarafından başlatılan organizasyon, son 10 yıldır Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Başlangıç ve büyüme

Etkinlik ilk kez 2014 yılında 167 sporcunun katılımıyla düzenlendi. O günden bugüne organizasyonda toplam 18 bin 172 sporcu ve yakınları ile teknik ekipten oluşan binlerce kişi ağırlanmış durumda. Bu yıl 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 12'nci organizasyonda 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu peribacaları arasında koşacak.

Katılımcı istatistikleri

Yıllara göre katılımcı sayıları şöyle kaydedildi: 2014: 167, 2015: 758, 2016: 1066, 2017: 1662, 2018: 2.218, 2019: 2.652, 2021: 2.540, 2022: 2.224, 2023: 2.434, 2024: 2.450. 2020 yılında ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir sporcu rekor denemesi yapıldı.

Organizatörün değerlendirmesi

Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kapadokya'nın tarih, kültür ve doğal güzelliklerinin yanı sıra spor turizmiyle de ön plana çıktığını belirtti. Güney, yarışın 2023'te Alman açık hava sporları yayın platformu HD Sport tarafından dünyanın en iyi 25 parkur yarışı arasında gösterildiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Hem koşucular çok sevdi hem biz organizasyonu çok sevdik. Bir şeye sevgiyle yaklaşmak çok önemli. Bütün gücümüzü bu organizasyona sarf ettik. Bizim için önemliydi. Buradaki uzun vadeli amacımız kendi kaynaklarımızla, insanımızla uluslararası bir marka yaratmaktı. Bugün baktığımızda bunu başarmışız."

Ekonomik katkı ve tanıtım

Güney, organizasyonun bölge ekonomisine katkısına vurgu yaparak, bugüne dek ağırlanan sporcu sayısı ve beraberindeki kişilerin etkisiyle Kapadokya'ya önemli bir hareketlilik sağlandığını belirtti: "20 binin üzerinde sporcu ağırladık. Bunların yakınları, diğer çalışanlarıyla 50 bin kişi Kapadokya'ya sadece bu organizasyonu görmek için seyahat etmiş."

Organizasyonun ekonomik etkisine ilişkin hesaplamalara göre geçen yıl bölgeye sağlanan katkı 150 milyon lira civarındayken, bu yılın 200 milyon liraya yaklaşması beklendiği ifade edildi. Güney, etkinliğin yalnızca turistik işletmeleri değil berberinden manavına, bakkalından eczacısına kadar bölge ekonomisinin geniş bir kesimine doğrudan fayda sağladığını söyledi.

Ayrıca organizasyonun tanıtım gücüne dikkat çekilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı'nın projeye dahil olduğu ve Eurosports'un 52 dakikalık bir bölümle yarışı yayımlayacağı belirtildi. Güney, sosyal medya ve diğer mecralardaki paylaşımların da milyonlarca kişiye ulaştığını kaydetti.

Salomon Kapadokya Ultra Trail, bu özellikleriyle Kapadokya'nın spor turizminde bilinirliğini artıran, ekonomik ve tanıtım değeri yüksek bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

