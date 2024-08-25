Kapadokya Rallisi Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı

Kapadokya Rallisi Zafere Giden Yol

Nevşehir'de, büyüleyici doğasıyla ünlü Kapadokya'da düzenlenen Kapadokya Rallisi başarıyla sona erdi. Organizasyon, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından, Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Önemli İş Birlikleriyle Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü'nün iş birliğiyle yapılan ralli, 61 kilometrelik toprak etapta 24 otomobilin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zafer GMG Racing Takımının Oldu

Sabah erken saatlerde start alan ralli, Kapadokya'nın eşsiz manzaraları arasında gerçekleşti. Yarışta, GMG Racing Rally takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik birinciliği elde etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kayaşehir'de düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkanı Rasim Arı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ve Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz tarafından verildi.

Başkan'dan Teşekkür Mesajı

Yarışmada dereceye giren tüm sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Doğa harikası Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, gençlere motor sporlarını sevdirecek bir organizasyona imza attık. Umarım, bu ralliyi gelecekte Türkiye Şampiyonası olarak düzenleriz," şeklinde konuştu.

NevşehirBelediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.

NevşehirBelediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.

NevşehirBelediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.

NevşehirBelediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.

NevşehirBelediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.