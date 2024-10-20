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Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Kazananlar Belli Oldu

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda parkur rekorları kırıldı. Kazananlar ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:09
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Kazananlar Belli Oldu

Kazananlar Açıklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sonuçlandı. Bu yıl parkur rekorları elde eden yarışta, ödül töreni gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Parkurlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle bu yıl 11'incisi organize edilen yarışa, 73 ülkeden 2,395 sporcu katıldı. Yarışta, katılımcılar 119 ve 38 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

119 Kilometrelik Parkur Sonuçları

119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci olurken, Stanislav Sabokar (Rusya) ikinci, Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda birinciliği Beyza Güzel kazanırken, Tetiana Maltseva (Rusya) ikinci ve Angelika Huemer (Avusturya) üçüncü oldu.

Diğer Parkur Sonuçları

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Marcel Hoeche (Almanya), ikinciliği Artur Lashin (Rusya) ve üçüncülüğü Moritz Wernick (Almanya) elde etti. Kadınlarda ise Jasmin Nunige (İsviçre) birinci, Holly Page (İngiltere) ikinci, Nuray Bulut Göktepe üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde Daniel Jones (Yeni Zelanda) birinci, Pavel Tarasov (Rusya) ikinci, Danel Osanz (İspanya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hottenrott Laura (Almanya) birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Kseniia Semakina (Rusya) üçüncü sıradaki isimler oldu.

Ödül Töreni ve Parkur Rekorları

Dereceye giren sporcular, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Beyza Güzel, 119 kilometre kadınlar kategorisinde 13 saat 40 dakika 40 saniye ile parkur rekorunu kırarak, "Burada olmak harikaydı, parkur çok keyifliydi. Kapadokya'nın coğrafyasını çok seviyorum, huzur veriyor," şeklinde konuştu.

119 kilometre erkeklerde ise, Oğuzhan Emre Singer 11 saat 39 dakika 42 saniye süresiyle parkur rekoru elde etti. Singer, hep lider kalmayı hedeflediğini belirtti.

63 kilometre erkeklerde Marcel Hoeche ve 38 kilometre erkeklerde Daniel Jones parkur rekorları kıran diğer isimler oldu.

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