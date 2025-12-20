DOLAR
Karabük Demir Kartal 62-59 Mağlup Oldu — Şanlıurfa Galip

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartal, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda Şanlıurfa Büyükşehir'e 62-59 yenildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:33
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 62-59 mağlup oldu.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk devreyi 23-34 önde tamamladı. İkinci devrede skor avantajını koruyan Şanlıurfa takımı, mücadeleyi 62-59’luk skorla kazandı.

Mücadeleyi Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile sporcular takip etti.

