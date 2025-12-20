Karabük Demir Kartal 62-59 Mağlup Oldu — Şanlıurfa Galip

Karabük Demir Kartal evinde 62-59 mağlup oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Şanlıurfa üstünlüğü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 62-59 mağlup oldu.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk devreyi 23-34 önde tamamladı. İkinci devrede skor avantajını koruyan Şanlıurfa takımı, mücadeleyi 62-59’luk skorla kazandı.

Mücadeleyi Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile sporcular takip etti.

