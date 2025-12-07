Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 Mağlup Etti

Karabük Demir Kartal, Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda Şanlıurfa'yı 69-61 yenerek son çeyrekteki geri dönüşle galibiyete ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:35
Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 Mağlup Etti

Karabük Demir Kartal, Şanlıurfa'yı 69-61 Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi maç özeti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, Soğuksu Kapalı Spor Salonu'nda konuk ettiği Şanlıurfa karşısında 69-61 galip geldi.

Ev sahibi ekip maça etkili başladı ve ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. İkinci periyotta konuk takımın oyuna ortak olmasıyla devreye 33-32 Şanlıurfa üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta da başa baş bir oyun sergilenirken final periyoduna 49-46 Şanlıurfa'nın üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte etkisini artıran Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, üstünlüğü ele geçirerek karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı.

