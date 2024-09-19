Karabük'te Gaziler ve Öğrenciler Spor Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Gaziler ve Öğrenciler Spor Etkinliğinde Buluştu

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf gibi çeşitli spor aktiviteleriyle bir araya geldi. Etkinlik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla

Etkinlikte, katılımcılar "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganı altında bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendiğini belirtirken, “Bu etkinlik, gazilerimizin günün anlam ve önemini anlamamız için bir fırsattır. Aziz milletimizin bekası uğrunda savaşan tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Gazilerden Teşekkür ve Tarihî Hatırlatma

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, etkinlikte yer alan tüm katılımcılara teşekkür etti. Çorbacı, Atatürk'ün liderliğindeki Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi’nde gösterdiği tarihî başarıyı hatırlatarak, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Programın Sonu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katılım gösterdiği bu anlamlı program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Karabük'te, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen gaziler, spor etkinlikleriyle vakit geçirdi.