Karabük'te Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Karabük'te başlayan Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, 17 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla üç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:59
Açılış Seremonisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı. Açılış, Karabük Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi; tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Protokol konuşmalarının ve tören geçidinin ardından müsabakalar başladı. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gelen sporcu kafilelerine hoş geldin dileklerinde bulundu ve şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem okul sporlarını hem de tüm spor branşlarda bir çok organizasyona ev sahipliği yaptık. Burada üç gün boyunca güzel müsabakaların olmasını talep ederken sakatlıksız şekilde buradan uğurlamak uğurlamak istiyoruz".

Katılım ve Müsabakalar

Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, 17 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla üç gün sürecek. Sporcular, üç gün boyunca dereceye girerek üst tura yükselmek için mücadele edecek.

