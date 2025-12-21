Karabük Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Oryantiring Haritası Hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Doğa Sporları Kulübü tarafından yürütülen ve ÜNİDES 5. Dönem kapsamında ulusal düzeyde destek almaya hak kazanan "Keşfet, Yönünü Bul, Hedefe Ulaş: Kampüsü Oryantiring ile Tanı" projesi kapsamında, üniversitenin Merkez Kampüsü için uluslararası standartlarda oryantiring haritası hazırlandı.

Proje Detayları

Üniversitenin Merkez Kampüsü için hazırlanan ve Karabük’te uluslararası standartlara sahip ilk ve tek oryantiring haritası olma özelliğini taşıyan çalışma, kampüsü ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Projenin danışmanlığını Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Neslihan Akçay üstlendi. Proje koordinatörlüğünü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nilsu Süpürgeci yürüttü. Hazırlanan harita, Karabük’te bu niteliklere sahip ilk ve tek harita olarak kayda geçti.

Harita çalışması, Türkiye Oryantiring Federasyonu harita çizici, hakem, antrenör ve kurul üyesi Mesut Salman ile Zeynep Ateş tarafından gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda kampüs genelinde kolay, orta ve zor seviyelerde 6 farklı oryantiring parkuru oluşturuldu. Profesyonel organizasyonlarda kullanılmak üzere hazırlanan harita; ayrıntılı işaretlemeleri, büyük ölçekli yapısı ve yön bulmayı kolaylaştıran teknik unsurlarıyla öne çıkıyor.

Amaç ve Gelecek Planları

Proje ile Karabük Üniversitesi'nin geniş ve doğal kampüs alanından yararlanılarak öğrenciler arasında doğa sporları kültürünün yaygınlaştırılması, oryantiring sporu aracılığıyla fiziksel ve bilimle alakalı becerilerin geliştirilmesi ve kampüs içinde sürdürülebilir bir spor ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmanın, üniversite öğrencileri arasında takım ruhu, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sunması hedefleniyor.

Oluşturulan parkurların yalnızca Karabük Üniversitesi öğrencilerine değil, Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine de açık olacağı belirtiliyor. Projenin, çevre illerde düzenlenecek okullar arası yarışlar, üniversiteler arası turnuvalar ve ulusal şampiyonalarla sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Tanıtım ve uygulama etkinliğine Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ile Karabük Oryantiring İl Temsilcisi Furkan Gülçetiner de katıldı.

Söz konusu çalışmanın, Karabük Üniversitesi'nin spor alanındaki kurumsal vizyonunu güçlendirmesinin yanı sıra "YÖK Spor Dostu Kampüs" hedefi doğrultusunda önemli bir altyapı oluşturduğu belirtildi.

