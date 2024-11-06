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Karadağ-Türkiye Maçı Niksic'te Oynanacak

A Milli Takım, Karadağ ile Niksic'te karşı karşıya gelecek. Maçın detayları burada.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:34
Karadağ-Türkiye Maçı Niksic'te Oynanacak

Karadağ-Türkiye Maçı Hakkında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma, 19 Kasım Salı günü Niksic'te gerçekleştirilecek.

Maçın Detayları

A Milli Takım'ın Karadağ ile yapacağı mücadele, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre, UEFA'nın Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki stadyum üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından, mevcut saha koşullarının milli takım düzeyinde UEFA müsabakalarına uygun olmadığı belirlenmiştir.

Bu sebepten ötürü, UEFA; 16 Kasım'daki Karadağ-İzlanda maçı ve 19 Kasım'daki Karadağ-Türkiye karşılaşmasının Niksic'te oynanmasına karar vermiştir. Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak ve mücadele TV8 ile Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Önemli Tarih: 19 Kasım 2023

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