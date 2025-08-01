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Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Rize'de Başladı

Rize'de düzenlenen karate şampiyonasına 1000 sporcu ve 60 hakem katılıyor. İlk gün minikler mücadelesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:35
Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Rize'de Başladı

Rize'de Karate Coşkusu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı. Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1000 sporcu ve 60 hakem yer alıyor.

Şampiyonanın İlk Gününde Miniklerin Mücadelesi

Şampiyonanın ilk gününde minikler kategorisindeki mücadeleler gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Rize'de en son 2019'da yapıldığını belirtti.

Esat Delihasan'ın Anısına

Taşdemir, 2021 yılında eski federasyon başkanı Esat Delihasan'ın vefatını hatırlatarak, “Eski efsane başkanımız Esat Delihasan'ın anısına burada her yıl yapmayı planlamıştık. Ancak araya 5 senelik bir süre girdi.” ifadelerini kullandı. “Ben de 6-7 aydır yeni başkan olarak bu şampiyonayı yeniden organize etmemiz gerektiğini düşündüm.” şeklinde konuştu.

Şampiyona Detayları

Taşdemir, şampiyonanın 3 Ağustos Pazar günü ümitler ve gençler müsabakaları ile sona ereceğini kaydetti.

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı. Yenişehir Spor Salonu'nda...

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı. Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 1000 sporcu ve 60 hakem katılıyor.

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı. Yenişehir Spor Salonu'nda...

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, Rize'de başladı. Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 1000 sporcu ve 60 hakem katılıyor.

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