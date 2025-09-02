DOLAR
Karaman'da Uluslararası Standartlı Tekerlekli Paten Pisti Hazır: Milli Takım Şampiyonalara Hazırlanıyor

Karaman'daki uluslararası standartlı tekerlekli paten pisti tamamlandı; 28-31 Ağustos'ta Türkiye Şampiyonası düzenlenecek, milli takım uluslararası hedeflere hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:15
Karaman'da Uluslararası Standartlı Tekerlekli Paten Pisti Hazır

Harun Reşit Yıldiko - Karaman'da yapımı tamamlanan uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pisti, sporcuları büyük organizasyonlara hazırlayacak. Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Merkez Spor Salonu Yerleşkesi'nde inşa edilen pist, uluslararası standartlara sahip.

28-31 Ağustos'ta Türkiye Şampiyonası

Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Asbaşkanı Fatih Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28-31 Ağustos tarihlerinde Karaman'daki pistte Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Federasyonun Değerlendirmesi

"Ülkemizde yapılan ilk tekerlekli paten pistinde şampiyona gerçekleştirildi. Bizim branşımızda olağanüstü bir yatırım yapıldı. Yani ülkemize gelecek için en büyük başarıyı, tarihi adımı Karaman attı. Buradaki pist ülkemizin dört bir yanında yapılacak, inşa edilecek yatırımlara öncü olacak. Bu pistin milli takımımıza, ülkemize çok büyük faydası olacak. Kamplarımızı profesyonel pistte yapacağız. Pazarlardan, yollardan, motosiklet pistlerinden kurtulduk. Buranın çıtamızı çok üst seviyeye çıkaracağını düşünüyorum. Artık uluslararası yarışlara gittiğimizde acemilik çekmeyeceğiz çünkü pist farklılığı ortadan kaldırılmış oldu. Avrupa'da, dünyada iyi dereceler çıkarmaya çalışacağız."

Fatih Yüksel, tekerlekli paten branşında 800'e yakın lisanslı sporcu olduğunu, sporcu ve kulüp sayısının arttığını belirtti. Yüksel, "Ülkemizde tesisleşme çoğaldı, spor kulüpleri bilinçlendi. 81 ilde temsilcilerimiz aktif şekilde çalışıyor. Önceki dönemlerde yarışmalar daha az katılımlı ve milli takım seviyesinde olmadığı için sporcularda, kulüplerde bir hedef eksikliği oluyordu. Şimdi milli takıma girmeyi hedefliyorlar. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için çaba gösteriyorlar. Daha güçlü bir federasyon, daha güçlü kulüpler ve daha güçlü sporcular oluştu. Hedefimiz ilk önce Avrupa'da iyi bir kürsü almak. Sonra dünyada ülkemizi en iyi yerde temsil etmek. Hem kaykay, hem tekerlekli patende buradayız ve başarılıyız demek istiyoruz."

Karaman'da yapımı tamamlanan uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pistinde sporcular, büyük organizasyonlara hazırlanacak.

