Karate Milli Takımı Antrenörü Ahmet Güney, Şanlıurfa'da Yetenekleri Destekliyor

Şanlıurfa'da Karate Sporu Gelişiyor

Karate Milli Takımı Antrenörü Ahmet Güney, Şanlıurfa'da yetenekli çocuklarla çalışarak, sporu yaygınlaştırmaya ve gençleri karate alanında başarılı olmaya yönlendirmeye devam ediyor.

Çocukları Spora Kazandırma Misyonu

5 yaşında karateyle tanışan Ahmet Güney (29), Yalova'da başladığı bu serüvende 19 yaşında milli takımda yerini aldı. Uzun yıllar sporcu olarak mücadele eden Güney, şu anda bu alanda antrenörlük ve hakemlik yaparak gençlere destek vermektedir.

Türkiye Gençlik Vakfı ile İş Birliği

TÜGVA Siverek Temsilciliği bünyesinde görev yapan Güney, belirli günlerde farklı yaş gruplarındaki çocuklarla karate kursları düzenliyor. Son olarak Balkan Şampiyonası'na antrenör olarak katılan Güney, burada yetiştirdiği sporcuların çeşitli dereceler elde ettiğini belirtmiştir.

Güney'in Hedefleri ve Çalışmaları

AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda yetenekli sporcu yetiştirdiğini vurgulayan Güney, "Amacımız, sporcularımızın uluslararası arenada al bayrağımızı dalgalandırması. Karate, gençler için birçok fayda sağlıyor. Çocukların bu spordan elde ettiği kazanımları görmek bizi mutlu ediyor," dedi.

Güney, Türk sporcularının geçmişte uluslararası başarılar elde ettiğini hatırlatarak, "Gençlerimizi bu başarıları örnek alarak daha üstün başarılar elde etmeleri için destekliyoruz," ifadelerinde bulundu.