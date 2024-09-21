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Karateci İkizler Nuri ve Yusuf Kılıç, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

İkiz karateciler Nuri ve Yusuf Kılıç, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:19
Karateci İkizler Nuri ve Yusuf Kılıç, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Karateci İkizler, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Nuri ve Yusuf Kılıç, 9-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası için Kocaeli'de yoğun bir şekilde antrenman yapıyorlar.

Başarı İçin Birlikte Çalışıyorlar

19 yaşındaki ikiz kardeşler, 2015 yılında dayılarının teşvikiyle karateye başlamış ve uluslararası alanda birçok başarı kazanmışlardır.

Yusuf Kılıç, 2023 yılında Avrupa Yıldız, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 61 kilo kumitede bronz madalya elde etmiştir. Diğer yandan, Nuri Kılıç, 13-15 Eylül'de Avusturya'da düzenlenen Karate 1 Serisi A Ligi'nde 60 kilo kumitede birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Tecrübelerini Paylaşıyorlar

Nuri Kılıç: "Şampiyona öncesi yabancı sporcularla maç yapmak iyi bir tecrübe oldu. 2019’dan beri milli sporcu olarak yarışıyorum. İlk büyükler turnuvamda finale çıkarak birincilik kazandım. Bu, benim için oldukça anlamlıydı."

Nuri, Salzburg’daki Karate 1 Seri A yarışmasında yaşadığı tecrübeleri paylaşarak, eksiklerini gidermeyi ve Dünya Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Yusuf Kılıç: "İkizimle aynı sporu yapmak benim için büyük bir avantaj. Onun kazanması benim için gurur kaynağı. Dünya Şampiyonası'nda da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum" dedi.

İkiz kardeşler, birbirlerini motive ederek antrenman yapmanın avantajlarını yaşıyorlar ve ortak hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam ediyorlar.

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na...

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri (solda) ve Yusuf Kılıç (sağda), başarı için birlikte form tutuyor.

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na...

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri (solda) ve Yusuf Kılıç (sağda), başarı için birlikte form tutuyor.

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na...

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri (solda) ve Yusuf Kılıç (sağda), başarı için birlikte form tutuyor.

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na...

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri (solda) ve Yusuf Kılıç (sağda), başarı için birlikte form tutuyor.

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na...

İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri (solda) ve Yusuf Kılıç (sağda), başarı için birlikte form tutuyor.

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