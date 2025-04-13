Kars'ta Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği Heyecanı Sona Erdi

Kars'ta Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Kars'ta gerçekleştirilen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği yarışları, büyük bir heyecanla sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmalar ve Katılımcılar

Yarışmalara Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden toplamda 121 sporcu katıldı. Sporcular, final yarışlarında kendi kategorileri doğrultusunda 1000, 777, 500, 333 ve 222 metre mesafelerde mücadele etti.

Ödül Töreni

Müsabakalarda dereceye giren sporlara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları takdim edildi. Yarışları izleyen Kars Valisi Ziya Polat, kentin önemli müsabakalara ev sahipliği yapma kapasitesini vurgulayarak, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kars'ta düzenlenen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, müsabakaları sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmalara; Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden 11 kategoride 121 sporcu katıldı.

Kars'ta düzenlenen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, müsabakaları sona erdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmalara; Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden 11 kategoride 121 sporcu katıldı.