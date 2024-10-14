Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Ağırlayacak

Karşıyaka, Saint-Quentin ile Karşılaşıyor

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 14 Ekim tarihinde Fransa'nın Saint-Quentin takımını ağırlayacak. Mücadele, İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19:30'da başlayacak.

İlk Maç Analizi

Karşıyaka, gruptaki ilk maçında İspanyol temsilcisi Tenerife'ye 87-76'lık skorla mağlup olmuştu. Rakip ekip Saint-Quentin ise ilk karşılaşmasında Yunan kulübü Kolossos H Hotels'i 84-54 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Anlar

Bu maç, Karşıyaka'nın Avrupa kupalarında çıktığı 272. karşılaşma olacak. Şu ana kadar gerçekleştirdiği 271 müsabakada; 142 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi, bu süreçte 21,616 sayı atarken, potasında 21,102 sayı gördü.

Diğer Gelişmeler

Gruptaki diğer müsabakada ise Kolossos H Hotels, La Laguna Tenerife'yi 16 Ekim Çarşamba günü evinde ağırlayacak.