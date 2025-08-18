Karşıyaka'dan "Atatürk ve Zübeyde Hanım" Temalı Forma

2025-2026 sezonu formaları resmen tanıtıldı

Karşıyaka Kulübü, yeşil-kırmızılı renkleri taşıyan ve Atatürk ile Zübeyde Hanım temalı formayı tanıttı. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyeceği formalar kamuoyuna sunuldu.

Nesine 3. Lig'de mücadele edecek futbol takımının giyeceği formanın üzerinde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıt mezarı Karşıyaka ilçesinde bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

Karşıyaka Kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla. Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu."

