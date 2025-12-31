Karşıyaka'dan Sol Bek Hamlesi: Cumali Turhan Kadroya Katıldı

Ara transfer döneminde ilk takviye

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele ederken ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadro çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen yeşil-kırmızılı ekip, Ferdi Burgaz’ın ayrılığının ardından ilk transferini sol bek pozisyonuna yaptı.

Kaf-Kaf, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Denizli Akkonakspor forması giyen 2007 doğumlu genç sol bek Cumali Turhan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada: "2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan ile anlaşmış bulunmaktayız. Cumali Turhan’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

