Karşıyaka'dan Sol Bek Hamlesi: Cumali Turhan Kadroya Katıldı

Karşıyaka, Denizli Akkonakspor'dan 2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan'ı transfer ederek ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:02
Ara transfer döneminde ilk takviye

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele ederken ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadro çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen yeşil-kırmızılı ekip, Ferdi Burgaz’ın ayrılığının ardından ilk transferini sol bek pozisyonuna yaptı.

Kaf-Kaf, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Denizli Akkonakspor forması giyen 2007 doğumlu genç sol bek Cumali Turhan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada: "2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan ile anlaşmış bulunmaktayız. Cumali Turhan’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

