Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı Rodos'ta Uçak Arızası Yaşadı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı Rodos'ta Sıkıntı Yaşadı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le gerçekleştirdiği maçın ardından İzmir'e dönüş için hazırlıklarını yaptı. Fakat, uçakta yaşanan bir arıza nedeniyle yeşil-kırmızılı ekip oteline geri dönmek zorunda kaldı.

Uçuş İptal Edildi

Maç sonrası Rodos Havalimanı'na giden ekip, özel uçağın pilotları tarafından yapılan kontroller sonrasında yaşanan sorunun giderilememesi sebebiyle kalkışın iptal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, terminalde beklemek zorunda kaldı.

Geceyi Otelde Geçirecekler

Uçak seferinin iptal edilmesi sonucunda, yeşil-kırmızılı takım oteline geri döndü. Geceyi burada geçirecek olan ekip, gün içerisinde İzmir'e dönmeyi umuyor.