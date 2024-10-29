Karşıyaka, Kolossos ile Şampiyonlar Ligi Mücadelesinde

Karşıyaka, Kolossos'la Karşılaşacak

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında yarın Yunanistan'nın Kolossos H Hotels ekibiyle karşı karşıya gelecek. Maç, Rodos Adası'ndaki Kallithea Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak.

Gruptaki Durum

Karşıyaka, gruptaki iki maçında bir galibiyet ve bir yenilgi alarak averajla ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki diğer bir karşılaşma ise Saint-Quentin ile La Laguna Tenerife arasında bugün Fransa'da gerçekleştirilecek.

Son Dış Saha Galibiyeti

Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'daki son dış saha galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski'yi 86-69 yenerek almıştı. O tarihten bu yana deplasmanlarda üst üste 13 maçı kaybetmekten kurtulamıyor. Geçen sezon ise güvenlik önlemleri nedeniyle Bosna Hersek’te bulunan Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 mağlup ederek ev sahibi konumunda başarılı bir mücadele sergilemişti.

Karşıyaka'nın Avrupa Kupalarındaki İstatistikleri

Karşıyaka, Avrupa kupalarında toplamda 273. randevuya çıkacak. Geride kalan 272 maçta, 143 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda yeşil-kırmızılı ekip toplamda 21,700 sayı atarken, potasında ise 21,176 sayı gördü.