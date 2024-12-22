Karşıyaka, Manisa Basket'i 103-91 İle Geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka Galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Karşıyaka, Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sonucunda Karşıyaka, sahadan 103-91 galibiyetle ayrıldı.

İlk Periyot: Karşıyaka'nın Üstünlüğü

Müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte Webb ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla ev sahibi ekip, ilk 5 dakikada 21-9'luk üstünlük sağladı. Karşıyaka, kalan bölümde farkı 14 sayıya kadar çıkararak periyodu 32-20 önde tamamladı.

İkinci Periyotta Heyecan Dolu Anlar

İkinci periyotta Karşıyaka, farkı 16 sayıya yükseltmeyi başarsa da, Manisa Basket'tan Lee, Thomas ve White'ın basketleriyle 15. dakikada fark 7 sayıya indirildi (38-31). Ancak Karşıyaka, soyunma odasına 57-47 önde gitti.

Üçüncü Periyotun Karmakarışığı

Üçüncü periyotta farkı 15 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, Manisa Basket'ın son dakikalarda gösterdiği çabayla farkı 6 sayıya (70-64) indirmesine rağmen, periyodu 78-66 önde tamamladı.

Son Periyot ve Karşıyaka'nın Zaferi

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, maçı 103-91 kazanarak sezon boyunca 8. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Manisa Basket ise 9. yenilgisini yaşamış oldu.

Türkiye Sigorta Baketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Manisa Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Kenan Sipahi (solda), Manisa Basket'ten Cengizhan İvedi (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Baketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Manisa Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Kenan Sipahi (solda), Manisa Basket'ten Cengizhan İvedi (sağda) ile mücadele etti.