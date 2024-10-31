Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kolossos Galibiyetini Yorumladı

Karşıyaka'nın Galibiyeti ve Hedefler

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını oynayan Karşıyaka, Yunan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 71-59'luk skorla geçmeyi başardı. Maç sonrası basın açıklaması yapan Başantrenör Ufuk Sarıca, takımının performansını değerlendirdi.

Ufuk Sarıca'nın Açıklamaları

Galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirten Sarıca, "Bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarıda iyiydik fakat atış yüzdemiz düşük kaldı. Üçüncü çeyrekte savunmada daha etkili olduk ve oyunun kontrolünü ele aldık" şeklinde konuştu.

Sarıca, maçta 10 top kazandıklarını ve bunun kendileri için önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız."

Taraftar ve Takım Kutlaması

Rodos Adası'na kadar gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür eden Sarıca, "Takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Gelecek Maç ve Uçak Sorunu

Karşıyaka, gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini alarak 2. sıradaki yerini korudu. Yeşil-kırmızılı ekip, 12 Kasım Salı günü Kolossos H Hotels ile İzmir'de tekrar karşılaşacak.

Bu arada, Rodos'tan İzmir'e döneceği uçak arızalanan Karşıyaka kafilesi, havalimanından otele dönerken uçaktaki bakım çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.