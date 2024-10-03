DOLAR
34,17 0,2%
EURO
37,8 0,18%
ALTIN
2.909,66 0,53%
BITCOIN
2.083.659,68 -0,07%

Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife Mağlubiyetini Değerlendirdi

Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife karşısındaki mağlubiyeti ve performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:38
Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife Mağlubiyetini Değerlendirdi

Karşıyaka'dan Tenerife'ye Karşı İlk Maç Yenilgisi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hücum Paylaşımında Düşük Performans

Sarıca, açıklamalarında, "Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık, ancak dün yalnızca 8 asist yapabilmişiz" diyerek takımın hücum disiplininin yeterli olmadığını vurguladı.

Tenerife'nin İstikrarı ve Kalitesi

Sarıca, Tenerife'nin istikrarlı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Tenerife'nin çok iyi oyuncuları ve deneyimli bir başantrenörü var. Onların organizasyonuna saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç İçindeki Dönemler

Karşılaşma hakkında da bilgi veren Sarıca, "İlk yarıda 7 sayı öne geçtik, ama sonrasında duraksadık. İkinci yarıda rakibimizi yakalamaya çalıştık, ama bireysellik ön plana çıkınca bu gerçekleşmedi. Tenerife gerçekten bizden daha iyi bir oyun sergiledi ve onları tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek Hedefleri

Son olarak, Sarıca, "Çalışmaya devam edeceğiz. Bu daha ilk maç, yolculuğumuz uzun ve bundan sonrası için odaklanmamız gerekiyor" diyerek geleceğe ilişkin kararlılığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orkun Kökçü Benfica'da Parlıyor
2
Hentbol Süper Lig'de Bu Haftaki Maç Programı
3
Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife Mağlubiyetini Değerlendirdi
4
MW Phokaia Yelken Şenliği, İzmir'de Rüzgar Yakaladı
5
Trendyol 1. Lig 8. Hafta Başlıyor
6
Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Kuruldu

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?