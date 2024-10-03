Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife Mağlubiyetini Değerlendirdi

Karşıyaka'dan Tenerife'ye Karşı İlk Maç Yenilgisi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hücum Paylaşımında Düşük Performans

Sarıca, açıklamalarında, "Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık, ancak dün yalnızca 8 asist yapabilmişiz" diyerek takımın hücum disiplininin yeterli olmadığını vurguladı.

Tenerife'nin İstikrarı ve Kalitesi

Sarıca, Tenerife'nin istikrarlı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, "Tenerife'nin çok iyi oyuncuları ve deneyimli bir başantrenörü var. Onların organizasyonuna saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç İçindeki Dönemler

Karşılaşma hakkında da bilgi veren Sarıca, "İlk yarıda 7 sayı öne geçtik, ama sonrasında duraksadık. İkinci yarıda rakibimizi yakalamaya çalıştık, ama bireysellik ön plana çıkınca bu gerçekleşmedi. Tenerife gerçekten bizden daha iyi bir oyun sergiledi ve onları tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek Hedefleri

Son olarak, Sarıca, "Çalışmaya devam edeceğiz. Bu daha ilk maç, yolculuğumuz uzun ve bundan sonrası için odaklanmamız gerekiyor" diyerek geleceğe ilişkin kararlılığını dile getirdi.