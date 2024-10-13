Karşıyaka Stadı İçin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çağrı

Karşıyaka Stadı İçin Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka Stadı'nın yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Dağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu araziyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermeye hazır olduğunu vurguladı.

AK Parti Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Karşıyaka 8. Olağan İlçe Kongresi, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye telefonla bağlanan Dağ, katılmayı arzu etmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantıya katılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Karşıyaka İçin Mücadele Devam Ediyor

Karşıyaka ile stat yatırımı arasında bir bağ olduğunu belirten Dağ, "Bu stadı yapmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ancak bazı girişimler, bu projeyi engellemeye çalıştı." diyerek durumu aktardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi için hiçbir engel kalmadığını belirten Dağ, "Karşıyakalı hemşehrilerime sesleniyorum, henüz bir hamle yapılmadı ama biz desteğimizin sonuna kadar arkasındayız." dedi.

İl Başkanı'ndan Destek Çağrısı

Kongrede konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dünya genelinde savaş ve zulüm yaşandığını belirterek liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti. Ayrıca, "Karşıyaka'mızdan Cumhurbaşkanımıza sözler verelim." şeklinde konuştu.

Görevine Yeniden Seçilen Başkan

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın da konuştuğu kongrede, mevcut ilçe başkanı Selahattin Köse yeniden göreve seçildi.