Karşıyaka, şutör oyun kurucu Charles Manning'i transfer etti

Karşıyaka, Amerikalı şutör oyun kurucu Charles Manning ile 2025-2026 sezonu için anlaştı; son sezonunu Avtador Saratov'da tamamlamıştı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:53
2025-2026 sezonu için kadroya katıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Amerikalı şutör oyun kurucu Charles Manning ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg ve Napoli Basket formalarını giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Avtador Saratov'da tamamlayan Charles Manning'in 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyeceği bildirildi.

Charles'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.

