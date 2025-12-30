Kartepe Belediyespor Sakarya'dan 9 Madalya ile Döndü
Turnuva Detayları
Sakarya’da düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Ligi 2. Bölge müsabakalarına katılan Kartepe Belediyesporlu sporcular, organizasyonu 9 madalyayla tamamladı.
Hendek ilçesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1200 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya kulüp adına 15 karateci katıldı.
Madalyalar ve Sporcular
Müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayan Feyza Emlek, 12 yaş 40 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Hiranur Yıldırım, 10 yaş artı 41 kilo kategorisinde tatamiye çıkarak ikincilik elde etti.
Organizasyonda ayrıca bronz madalya kazanan sporcular şunlar oldu:
Hayrunisa Sadan (12 yaş +54 kilo), Belinay Pistil (13 yaş 60 kilo), Nisa Eslem Özgenç (12 yaş 44 kilo), Ömer Kaan Demirel (8 yaş 32 kilo), Hafsa Akova (8 yaş 26 kilo), Netice Hazal Taştekin (8 yaş 32 kilo) ve Hilal Yıldırım (7 yaş 23 kilo).
