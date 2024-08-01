Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kas Hastalarından Boccia ile Sosyal Hayata Adapte Olma Mücadelesi

Gaziantep'te kas hastası sporcular, boccia ile sosyal hayata daha fazla entegre oluyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:49
Kas Hastalarından Boccia ile Sosyal Hayata Adapte Olma Mücadelesi

Kas Hastası Sporcular Boccia ile Sosyalleşiyor

Gaziantep'teki sporcular, kas hastalığı ile mücadele ederken boccia sporuyla kendilerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor.

Antrenörden Açıklamalar

Gaziantep Boccia Takımı'nın antrenörü Emre İlhan, sporcularının fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sosyal bir ortama dahil olduklarını belirtti. 3 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan takım, antrenmanlara 5 katılımcıyla başladı ama zamanla bu sayı arttı. Takım, Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun organizasyonlarına katılıyor.

Kocaeli'nde 9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Boccia Şampiyonası için hazırlıklar sürerken, sporcular milli takıma katılmak için derece yapmayı hedefliyor.

Boccia Hayata Tutunmayı Sağlıyor

Emre İlhan, kadrodaki sporcuların çoğunun yürümekte zorlandığını ve boccia ile sosyal etkinliklerde bulunduklarını söyledi. İlhan, "Bu spor, onların kendilerini geliştirmelerini, sosyalleşmelerini ve hayata adapte olmalarını sağlıyor. Sporcular bu etkinliklerle sosyal hayatta ne kadar verimli olduklarını görüyorlar." dedi.

Takım, Kocaeli‘ndeki turnuvaya 20 kişi ile katılacaklarını belirten İlhan, "İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." diye ekledi.

Sporcuların Hayatından Kesitler

Aysel Mercandağı, 2022'de boccia ile tanıştığını ve hemen sevdiğini ifade etti. 12 yaşından sonra yürüme yetisini kaybeden Mercandağı, "Okulu açık öğretimden bitirdim. Spor ve kurslarla aktif olmaya çalışıyorum. Türkiye Şampiyonası için hedefimiz derece almak ve milli takıma seçilmek." dedi.

Burak Avcı ise, hastalığının lise döneminde ortaya çıktığını ve boccia ile kendisini bulduğunu belirtti. Avcı, şampiyonada ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata...

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var