Kas Hastalarından Boccia ile Sosyal Hayata Adapte Olma Mücadelesi

Kas Hastası Sporcular Boccia ile Sosyalleşiyor

Gaziantep'teki sporcular, kas hastalığı ile mücadele ederken boccia sporuyla kendilerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor.

Antrenörden Açıklamalar

Gaziantep Boccia Takımı'nın antrenörü Emre İlhan, sporcularının fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sosyal bir ortama dahil olduklarını belirtti. 3 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulan takım, antrenmanlara 5 katılımcıyla başladı ama zamanla bu sayı arttı. Takım, Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun organizasyonlarına katılıyor.

Kocaeli'nde 9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Boccia Şampiyonası için hazırlıklar sürerken, sporcular milli takıma katılmak için derece yapmayı hedefliyor.

Boccia Hayata Tutunmayı Sağlıyor

Emre İlhan, kadrodaki sporcuların çoğunun yürümekte zorlandığını ve boccia ile sosyal etkinliklerde bulunduklarını söyledi. İlhan, "Bu spor, onların kendilerini geliştirmelerini, sosyalleşmelerini ve hayata adapte olmalarını sağlıyor. Sporcular bu etkinliklerle sosyal hayatta ne kadar verimli olduklarını görüyorlar." dedi.

Takım, Kocaeli‘ndeki turnuvaya 20 kişi ile katılacaklarını belirten İlhan, "İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." diye ekledi.

Sporcuların Hayatından Kesitler

Aysel Mercandağı, 2022'de boccia ile tanıştığını ve hemen sevdiğini ifade etti. 12 yaşından sonra yürüme yetisini kaybeden Mercandağı, "Okulu açık öğretimden bitirdim. Spor ve kurslarla aktif olmaya çalışıyorum. Türkiye Şampiyonası için hedefimiz derece almak ve milli takıma seçilmek." dedi.

Burak Avcı ise, hastalığının lise döneminde ortaya çıktığını ve boccia ile kendisini bulduğunu belirtti. Avcı, şampiyonada ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor. Sporculardan Burak Avcı (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.