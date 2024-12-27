DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti

2024 Kasım ayında sporda önemli gelişmeler yaşandı. Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası bileti aldı, Nadal kariyerine son verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00
Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti

2024 Kasım Ayında Sporun Nabzı

Kasım ayında Türkiye sporunda dikkat çekici olaylar yaşandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek, 11. kez finallere katılma hakkı kazandı.

Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, 38 yaşında kariyerine veda etti. Ayrıca, Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak.

Kasım Ayının Önemli Gelişmeleri

1 Kasım: Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına Mustafa Çakır, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı'na Erhayat Özgür Bayazıtlı seçildi.

2 Kasım: Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu; milli sporcu Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

4 Kasım: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı.

7 Kasım: A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 101-54 yendi.

10 Kasım: A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkını kazandı.

20 Kasım: Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi, grup ikinci sırada tamamlandı.

22 Kasım: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

30 Kasım: Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2024 Kasım ayı, spor camiasında önemli gelişmelerle dolu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Takımlarımızın elde ettiği başarılar ve yaşanan veda ile spor dünyası dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Aralık Spor Gelişmeleri: Fenerbahçe Opet'ten Zafere, Buse Tosun Çavuşoğlu'na Ödül
2
Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti
3
Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı
4
Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması: İlk Yarının Raporu
5
2024 Mayıs Spor Gelişmeleri: Galatasaray Şampiyon, Mete Gazoz Altın Madalya Kazandı
6
2024 Ocak Sporu: Türkiye İlk Madalyasını Kazandı, Futbol Efsaneleri Hayatını Kaybetti
7
Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor