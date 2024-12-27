Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti

2024 Kasım Ayında Sporun Nabzı

Kasım ayında Türkiye sporunda dikkat çekici olaylar yaşandı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek, 11. kez finallere katılma hakkı kazandı.

Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, 38 yaşında kariyerine veda etti. Ayrıca, Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynayacak.

Kasım Ayının Önemli Gelişmeleri

1 Kasım: Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına Mustafa Çakır, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı'na Erhayat Özgür Bayazıtlı seçildi.

2 Kasım: Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu; milli sporcu Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

4 Kasım: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı.

7 Kasım: A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 101-54 yendi.

10 Kasım: A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılma hakkını kazandı.

20 Kasım: Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi, grup ikinci sırada tamamlandı.

22 Kasım: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

30 Kasım: Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2024 Kasım ayı, spor camiasında önemli gelişmelerle dolu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Takımlarımızın elde ettiği başarılar ve yaşanan veda ile spor dünyası dikkatleri üzerine çekti.