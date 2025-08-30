DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.473.035,04 -1,12%

Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenildi. Şota Arveladze, duran toplara çalıştıklarını ancak golde uyuduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:26
Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı

Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı

Maçın ardından

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-2 yenildi. Maç sonrası teknik direktör Şota Arveladze değerlendirmede bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcü teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuç aldıklarını belirten Şota, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Fikstürü Belli Oldu
2
Galatasaray-Çaykur Rizespor: Singo Kadroda, Barış Alper Yok
3
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
4
Sabalenka ve Djokovic ABD Açık'ta 4. turda
5
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
6
Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı
7
Nesine 2. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta