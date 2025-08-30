Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı

Maçın ardından

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-2 yenildi. Maç sonrası teknik direktör Şota Arveladze değerlendirmede bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcü teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuç aldıklarını belirten Şota, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık." ifadelerini kullandı.