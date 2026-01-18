Marmaris Kış Trofesi'nde 41 Tekneyle Nefes Kesen Açılış

MIYC tarafından düzenlenen 17. Kış Trofesi’nin ilk ayağı tamamlandı; 41 tekne, 300’ü aşkın sporcu Marmaris’te üç yarışta kıyasıya yarıştı. Dereceler 7-8 Şubat’ta netleşecek.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:17
Marmaris Kış Trofesi'nde 41 Tekneyle Nefes Kesen Açılış

Marmaris Kış Trofesi'nde 41 Tekneyle Nefes Kesen Açılış

17. Kış Trofesi'nin ilk ayağı tamamlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kış yelken yarışlarının en büyüğü olarak gösterilen ve Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Kış Trofesinin ilk ayağı tamamlandı.

Altı ayaktan oluşan trofede; Türkiyenin de aralarında bulunduğu Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Estonya, Fransa ve Almanyadan gelen 300’ü aşkın yelken sporcusu, 41 tekneyle Marmaris’in mavi sularında kıyasıya mücadele etti. Kış Trofesi’nin ilk ayağının ilk gününde Marmaris Limanı’ndan ayrılan tekneler, ısınma turlarının ardından Marmaris Körfezi’nde hakem düdüğüyle başlayan iki yarış yaptı.

İkinci gün ise daha kuvvetli rüzgar altında start alan tekneler, coğrafi rota üzerinden önce körfez içinde, ardından Turunç ve Karga Kayası etrafından dolaşarak yeniden körfeze döndü. İkinci gün yapılan tek yarışla birlikte, ilk ayakta toplam üç yarış tamamlanmış oldu.

Dereceler ikinci ayakta belli olacak

ORC belgelerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ilk ayağın dereceleri ikinci ayakta netleşecek. Kırmızı, mavi ve pembe olmak üzere üç kategoriye ayrılan 41 tekne arasında dereceye girecek ekipler, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Kış Trofesi’nin ikinci ayağında kupalarını alacak.

Katılımcıların değerlendirmeleri

Bülent Çelik: "Harika bir açılış yaptık. 41 tekneyle başladık, 41 kere maşallah diyelim. İlk gün iki güzel yarış yaptık. Bugün rüzgar 15-18 knotlara kadar çıktı. Güzel bir coğrafi rotayla ilk haftayı üç yarışla tamamladık. Zaten planımız buydu ve hepsini gerçekleştirdik. Marmaris rüzgârıyla her zaman güzel sürprizler yapıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım bu yıl 50 teknenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarız. Sertifikalar tamamlandığında puanlamalar yapılacak ve birincileri ikinci ayakta ödüllendireceğiz"

Mehmet Nezih Kırbeyi: "Güzel bir organizasyondu. İlk gün iki, ikinci gün ise rüzgârın zaman zaman 16-17 knotlara çıktığı zorlu bir yarış yaptık. Yeni ekip arkadaşlarımız vardı, bazı zorluklar yaşadık ama keyifliydi"

Sema Öztürk: "Yaklaşık beş yıldır yarışıyorum. Çeşme, Bodrum ve Urla’da yarıştım ama Marmaris’in doğası ve denizi bambaşka. Bugün rüzgâr çok sertti ama çok güzeldi"

Akdeniz’in en zorlu offshore yarışlarından birinde gruplarında birinci olarak ülkemizi temsil ettiklerini belirterek 'Şimdi kendi evimizde yarışmaya devam ediyoruz' şeklinde konuşan Yelkenci Onur Tok, "Marmaris’te yarışmak her zaman çok özel. Aynı ekiple altı ay boyunca buradayız" dedi.

Tunca Çalışkan: "Teknemiz bizim için yeni ama ekibimiz uyumlu. Gruplar henüz netleşmediği için tüm tekneler neredeyse aynı anda start aldı. Muhtemelen haftayı grubumuzda birinci tamamladık"

MARMARİS KÖRFEZİ'NDE YİNE YELKENLER FORA OLDU- KIŞ TROFESİNİN İLK AYAĞI TAMAMLANDI

MARMARİS KÖRFEZİ'NDE YİNE YELKENLER FORA OLDU- KIŞ TROFESİNİN İLK AYAĞI TAMAMLANDI

MARMARİS KÖRFEZİ'NDE YİNE YELKENLER FORA OLDU- KIŞ TROFESİNİN İLK AYAĞI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
2
Aliağa FK 1-0 Güzide Gebze Spor | TFF 2. Lig
3
Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi
4
Kocaelispor'dan Trabzonspor Maçı'nda '16 Ocak Basın Onur Günü' Pankartı
5
Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü
6
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor 0-0 (Maç Devam Ediyor)
7
Sinan Kaloğlu: 'Buradan kaybetmeden dönmek isterdik' — Amed, Erzurumspor FK'ya 2-0 Yenildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları