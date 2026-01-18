Marmaris Kış Trofesi'nde 41 Tekneyle Nefes Kesen Açılış

17. Kış Trofesi'nin ilk ayağı tamamlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kış yelken yarışlarının en büyüğü olarak gösterilen ve Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Kış Trofesinin ilk ayağı tamamlandı.

Altı ayaktan oluşan trofede; Türkiyenin de aralarında bulunduğu Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Estonya, Fransa ve Almanyadan gelen 300’ü aşkın yelken sporcusu, 41 tekneyle Marmaris’in mavi sularında kıyasıya mücadele etti. Kış Trofesi’nin ilk ayağının ilk gününde Marmaris Limanı’ndan ayrılan tekneler, ısınma turlarının ardından Marmaris Körfezi’nde hakem düdüğüyle başlayan iki yarış yaptı.

İkinci gün ise daha kuvvetli rüzgar altında start alan tekneler, coğrafi rota üzerinden önce körfez içinde, ardından Turunç ve Karga Kayası etrafından dolaşarak yeniden körfeze döndü. İkinci gün yapılan tek yarışla birlikte, ilk ayakta toplam üç yarış tamamlanmış oldu.

Dereceler ikinci ayakta belli olacak

ORC belgelerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ilk ayağın dereceleri ikinci ayakta netleşecek. Kırmızı, mavi ve pembe olmak üzere üç kategoriye ayrılan 41 tekne arasında dereceye girecek ekipler, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Kış Trofesi’nin ikinci ayağında kupalarını alacak.

Katılımcıların değerlendirmeleri

Bülent Çelik: "Harika bir açılış yaptık. 41 tekneyle başladık, 41 kere maşallah diyelim. İlk gün iki güzel yarış yaptık. Bugün rüzgar 15-18 knotlara kadar çıktı. Güzel bir coğrafi rotayla ilk haftayı üç yarışla tamamladık. Zaten planımız buydu ve hepsini gerçekleştirdik. Marmaris rüzgârıyla her zaman güzel sürprizler yapıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım bu yıl 50 teknenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarız. Sertifikalar tamamlandığında puanlamalar yapılacak ve birincileri ikinci ayakta ödüllendireceğiz"

Mehmet Nezih Kırbeyi: "Güzel bir organizasyondu. İlk gün iki, ikinci gün ise rüzgârın zaman zaman 16-17 knotlara çıktığı zorlu bir yarış yaptık. Yeni ekip arkadaşlarımız vardı, bazı zorluklar yaşadık ama keyifliydi"

Sema Öztürk: "Yaklaşık beş yıldır yarışıyorum. Çeşme, Bodrum ve Urla’da yarıştım ama Marmaris’in doğası ve denizi bambaşka. Bugün rüzgâr çok sertti ama çok güzeldi"

Akdeniz’in en zorlu offshore yarışlarından birinde gruplarında birinci olarak ülkemizi temsil ettiklerini belirterek 'Şimdi kendi evimizde yarışmaya devam ediyoruz' şeklinde konuşan Yelkenci Onur Tok, "Marmaris’te yarışmak her zaman çok özel. Aynı ekiple altı ay boyunca buradayız" dedi.

Tunca Çalışkan: "Teknemiz bizim için yeni ama ekibimiz uyumlu. Gruplar henüz netleşmediği için tüm tekneler neredeyse aynı anda start aldı. Muhtemelen haftayı grubumuzda birinci tamamladık"

