Trabzonspor Taraftarları Kocaeli'de Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Trendyol Süper Lig 18. hafta atmosferi bordo-mavililerle doldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına çıkarak sahada yerini aldı. Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Kocaeli'ye gelerek takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu ve müsabaka öncesinde yaptıkları coşkulu tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı. Tribünlerdeki destek, bordo-mavililerin saha içi motivasyonuna olumlu yansıdı.

Stadyumdaki görüntüler ve taraftarların gösterdiği birlik, maç öncesi atmosferin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

