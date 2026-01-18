Trabzonspor Taraftarları Kocaeli'de Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Trabzonspor taraftarları, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kocaelispor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı; ayrılan bölümü tamamen doldurarak tezahüratlarla destek verdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:56
Trendyol Süper Lig 18. hafta atmosferi bordo-mavililerle doldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına çıkarak sahada yerini aldı. Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Kocaeli'ye gelerek takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu ve müsabaka öncesinde yaptıkları coşkulu tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı. Tribünlerdeki destek, bordo-mavililerin saha içi motivasyonuna olumlu yansıdı.

Stadyumdaki görüntüler ve taraftarların gösterdiği birlik, maç öncesi atmosferin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

