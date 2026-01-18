Sinan Kaloğlu: 'Buradan kaybetmeden dönmek isterdik' — Amed, Erzurumspor FK'ya 2-0 Yenildi

Sinan Kaloğlu: 'Buradan kaybetmeden dönmek isterdik'

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

Kaloğlu, “Maçla ilgili üzgünüz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz de çok iyi oynamadı, biz de iyi değildik. Açıkçası kaliteli bir maç olmadı” diyerek başladığı konuşmasında oyun planının tam oturmadığını vurguladı. Maçın kontrollü gittiğini, ancak uzaktan yedikleri golün dengesini bozduğunu belirtti.

Teknik direktör, 0-0 ve 1-0 sonrası yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini, zaman zaman topun kendilerinde zaman zaman rakipte olduğunu söyledi. Özellikle orta saha ve üçüncü bölge varyasyonlarında beklenen etkiyi gösteremediklerini ifade etti. Kaloğlu, “Buraya lider geldik, lider dönüyoruz ama büyük bir avantajı kaçırdık” dedi ve bunun kendileri için en üzücü durumlardan biri olduğunu ekledi.

Ayrıca iki oyuncularının kırmızı kart görmesinin de mağlubiyette etkili olduğunu belirterek, “Zaten kadro derinliğimiz sınırlıyken iki önemli oyuncumuzu kaybettik. Daha iyisini yapabilirdik. En azından buradan kaybetmeden dönmek isterdik. Avantajı kullanamadık” ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimi ve itirazlar

Kaloğlu, hakem yönetimiyle ilgili de eleştirilerde bulunarak, Erdem hoca ve ekibinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Bize gösterilen sarı kartlar çok kolaydı, benzer pozisyonlarda rakibe aynı kartlar çıkmadı. Bu durum bizi eksiltti” dedi.

Teknik direktör, 1-0 gerideyken Hasani’ye yapılan faulün verilmediğini ve ardından yaşanan penaltı pozisyonunun ne verilmediğini ne de tekrar incelendiğini belirtti. “VAR’da nasıl incelendiğini bilmiyorum ama bana göre net penaltıydı. Bugün hakem ekibi inisiyatifi rakipten yana kullandı. Umarım bu maçtan bir öz eleştiri çıkarırlar” şeklinde konuştu. Ancak mağlubiyeti tamamen hakeme bağlamadıklarını da vurguladı.

Gelecek ve taraftara mesaj

Kaloğlu, bu zorlu deplasmandan en az 1 puan almak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi ve gözünü bir sonraki müsabakaya çevirdi: “Önümüzde Sivasspor maçı var. Bu karşılaşmayı geride bırakacağız. Taraftarımıza iyi bir sonuçla dönmek isterdik, onları üzdük.”

