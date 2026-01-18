TFF 2. Lig: Karaman FK 0-4 Kepezspor — Kepezspor'tan farklı galibiyet

TFF 2. Lig: Karaman FK 0-4 Kepezspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında konuk ekip Kepezspor, Yeni Karaman Stadı'nda karşılaştığı Karaman Futbol Kulübünü 4-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı. Maçın gollerini Murat Yılmaz (2), Burak Çolak ve Serhat Siyahtaş kaydetti.
Maç Detayları
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Mustafa Ünver, Hasan Hüseyin Tetik, Ahmet Fındık
11'ler ve Değişiklikler
Karaman FK: Emir Ali Demirkollu, Yusuf Yardımcı, Mustafa Emir Meşe, Emir Can Sayar, Fatih Kızılay, Mustafa Çolak, Ömer Faruk Çalışkan, Umut Buğra Çınar, Hasan Akpınar, Furkan Koyuncu (Melih Eren Uluer dk. 72), Mustafa Murat Uslu
Kepezspor: Tarık Emre Arslan, Volkan Fındıklı, Emrah Taysı, Selim Ay, Kerem Çağtay, Murat Yılmaz (Nurhak Kazandioğlu dk. 90+1), Berat Satılmış, Burak Çolak, Furkan Çil (Serhat Siyahtaş dk. 72), Reşat Yavuzay (Lyameıyaz Karslı dk. 82), Alp Ada Abay
Goller
Goller: Murat Yılmaz (dk. 14 ve 48), Burak Çolak (dk. 60), Serhat Siyahtaş (dk. 90+1) — tüm goller Kepezspor adına.
Sarı Kartlar
Sarı kartlar: Mustafa Emir Meşe, Fatih Kızılay (Karaman FK), Burak Çolak (Kepezspor)
