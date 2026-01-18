Kasımpaşa’da İrfan Can, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun ilk kez forma giydi

Kasımpaşa'nın yeni transferleri İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Antalyaspor karşısında ilk kez forma giydi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:54
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa, evinde oynadığı Antalyaspor maçında yeni transferlerini sahaya sürdü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maç Özeti

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı kadroda, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun ligin ikinci yarısındaki ilk maçta görev aldı.

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe’den kiralık) ve Kerem Demirbay (son olarak Eyüpspor’da) müsabakaya 11’de başladı. İrfan Can, 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bırakırken, Kerem 90 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun, 88. dakikada Ben Ouanes’in yerine oyuna dahil oldu.

Diğer Detaylar

Kamil Ahmet Çörekçi yedek kulübesinde bekledi. Fenerbahçe’den kiralanan bir diğer isim olan Rodrigo Becao ise maç kadrosuna alınmadı.

CENK TOSUN

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

