Kasımpaşa’da İrfan Can, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun ilk kez forma giydi

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa, evinde oynadığı Antalyaspor maçında yeni transferlerini sahaya sürdü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maç Özeti

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı kadroda, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Cenk Tosun ligin ikinci yarısındaki ilk maçta görev aldı.

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe’den kiralık) ve Kerem Demirbay (son olarak Eyüpspor’da) müsabakaya 11’de başladı. İrfan Can, 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bırakırken, Kerem 90 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun, 88. dakikada Ben Ouanes’in yerine oyuna dahil oldu.

Diğer Detaylar

Kamil Ahmet Çörekçi yedek kulübesinde bekledi. Fenerbahçe’den kiralanan bir diğer isim olan Rodrigo Becao ise maç kadrosuna alınmadı.

KEREM DEMİRBAY