Kasımpaşa, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de kritik bir maç için sahaya çıkıyor

Kasımpaşa, Trendoyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor ile yarın deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve maçın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

Kasımpaşa'nın Performansı

Bugüne kadar geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kasımpaşa, toplamda 31 puan toplayarak ligde 8. sırada bulunuyor.

Antalyaspor'un Durumu

Antalyaspor ise sezon boyunca 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.

İlk Yarıda Sonuç Ne Olmuştu?

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma ise 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.