Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Süper Lig 23. Haftası

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Maçın hakemliğini Ozan Ergün yürütecek. Ligde geride kalan bölümde 21 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 28 puanla haftaya 8. sırada girmiş durumda.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, 21 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi ile 27 puan toplayarak 10. sırada yer aldı. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmişti.