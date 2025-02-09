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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de oynanan maçta Çaykur Rizespor'u ilk yarıda 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:32
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Önemli Anlar

Maçın 7. dakikası itibarıyla, Kasımpaşa'nın Cafu ile kazandığı serbest vuruş tehlikeli oldu; Da Costa'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 26. dakikasında, Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında, Taha Şahin topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat Rodrigues'in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruş, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği sağladı. Ghezzal'ın sağdan kullandığı korner, kale alanında Akintola ile kaleci Sinan Bolat arasında bir mücadeleye sebep oldu ve top filelere gitti: 1-1.

Maçın 38. dakikasında, Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, Yılmaz'a, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle kart gösterdi.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+8. dakikada, Kasımpaşa penaltı kazandı. Mithat Pala'nın ceza sahasında Fall'a yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic ceza vuruşunu kullandı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Böylelikle, Kasımpaşa soyunma odasına 2-1 önde girdi.

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