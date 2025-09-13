Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Şota: "Çok önemli galibiyet"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu sonucun takım için önemini vurguladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, ligdeki üç yenilginin ardından psikolojik olarak maça hazır olmanın zor olduğunu belirtti ve Fatih Karagümrük'ün topu iyi çevirip mücadele eden bir ekip olduğunu ifade etti.

Şota'nın maçla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"10 kişi kaldıktan sonra gol yemedik. Oyuna kötü başlamadık. 2-3 pozisyona girdik ama son pasları yapamadık. Bizim net 2-3 pozisyonumuz daha var. Oyun daha fazla rakibin elindeydi. 10 kişi kalınca defansif düşündük. Yaklaşık 20 dakika defans yapıp önemli bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. 7 kişi yoktu, milli takıma gidenler vardı, sakatlar vardı. 7 kişi, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar için bile fazla sayı. Çok önemli bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum. Eksiklere bakarak daha iyi olmak istiyoruz. Bunun devamını getireceğiz inşallah."

Transfer dönemine dair de konuşan Şota, "Transfer sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Para söz konusu, istemek söz konusu. Sadece bizim istememiz yeterli olmayabiliyor. 4-5 çok iyi transfer yaptık. Kalan isimler henüz kendini gösteremedi. Umarım onlar da Kasımpaşa'ya daha fazla faydalı olur." diyerek sözlerini tamamladı.