Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi — Şota: Çok önemli galibiyet

Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig 5. haftasında deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyeti 'çok önemli' olarak nitelendirdi; eksiklere rağmen moralli olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:02
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi — Şota: Çok önemli galibiyet

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Şota: "Çok önemli galibiyet"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu sonucun takım için önemini vurguladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, ligdeki üç yenilginin ardından psikolojik olarak maça hazır olmanın zor olduğunu belirtti ve Fatih Karagümrük'ün topu iyi çevirip mücadele eden bir ekip olduğunu ifade etti.

Şota'nın maçla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"10 kişi kaldıktan sonra gol yemedik. Oyuna kötü başlamadık. 2-3 pozisyona girdik ama son pasları yapamadık. Bizim net 2-3 pozisyonumuz daha var. Oyun daha fazla rakibin elindeydi. 10 kişi kalınca defansif düşündük. Yaklaşık 20 dakika defans yapıp önemli bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. 7 kişi yoktu, milli takıma gidenler vardı, sakatlar vardı. 7 kişi, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar için bile fazla sayı. Çok önemli bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum. Eksiklere bakarak daha iyi olmak istiyoruz. Bunun devamını getireceğiz inşallah."

Transfer dönemine dair de konuşan Şota, "Transfer sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Para söz konusu, istemek söz konusu. Sadece bizim istememiz yeterli olmayabiliyor. 4-5 çok iyi transfer yaptık. Kalan isimler henüz kendini gösteremedi. Umarım onlar da Kasımpaşa'ya daha fazla faydalı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye