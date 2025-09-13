Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti; maç birçok net pozisyona sahne oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:07
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Trendyol Süper Lig

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0 - Kasımpaşa: 1

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip gol için baskı kurdu, ancak Kasımpaşa savunması ve kalecisi kritik anlarda üstünlük sağladı.

55. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Johnson'un direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve savunma uzaklaştırdı.

58. dakikada kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top Fall'da kaldı; Fall'ın pasında Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden şutunu Grbic çıkardı. 59. dakikada Ben Ouanes'in soldan ortasında Gueye'nin kafa vuruşu önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasla gelişen pozisyonda Fall'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta çıktı. 69. dakikada Doh'un pasında ceza sahasına giren Tarık Buğra Kalpaklı'nın çok sert şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

71. dakikada sol kanattan etkili gelen Serginho, rakibinden sıyrılıp yerden bir şut çıkardı; Gianniotis'in müdahalesiyle top direkte patlayıp kornere gitti. 90+2. dakikada Doh'un pasıyla Gray'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.

Maç sonunda Kasımpaşa, deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık'ı 36-23 Yendi
2
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımını 3-1 Yendi
4
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta
5
Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi
6
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi
7
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye