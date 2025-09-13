Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi - Trendyol Süper Lig

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0 - Kasımpaşa: 1

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip gol için baskı kurdu, ancak Kasımpaşa savunması ve kalecisi kritik anlarda üstünlük sağladı.

55. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Johnson'un direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve savunma uzaklaştırdı.

58. dakikada kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top Fall'da kaldı; Fall'ın pasında Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden şutunu Grbic çıkardı. 59. dakikada Ben Ouanes'in soldan ortasında Gueye'nin kafa vuruşu önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

68. dakikada Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasla gelişen pozisyonda Fall'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta çıktı. 69. dakikada Doh'un pasında ceza sahasına giren Tarık Buğra Kalpaklı'nın çok sert şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

71. dakikada sol kanattan etkili gelen Serginho, rakibinden sıyrılıp yerden bir şut çıkardı; Gianniotis'in müdahalesiyle top direkte patlayıp kornere gitti. 90+2. dakikada Doh'un pasıyla Gray'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.

Maç sonunda Kasımpaşa, deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.