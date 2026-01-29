Kasımpaşa, Gabonlu Sağ Kanat Jim Allevinah’ı Resmen Transfer Etti

Resmi İmza Töreni ve Kulüp Açıklaması

Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

KASIMPAŞA, GABONLU SAĞ KANAT OYUNCUSU JİM ALLEVİNAH'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.