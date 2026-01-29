Kasımpaşa, Gabonlu Sağ Kanat Jim Allevinah’ı Resmen Transfer Etti

Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah ile Turgay Ciner Spor Tesisleri'ndeki imza töreniyle sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 21:08
Kasımpaşa, Gabonlu Sağ Kanat Jim Allevinah’ı Resmen Transfer Etti

Kasımpaşa, Gabonlu Sağ Kanat Jim Allevinah’ı Resmen Transfer Etti

Resmi İmza Töreni ve Kulüp Açıklaması

Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

KASIMPAŞA, GABONLU SAĞ KANAT OYUNCUSU JİM ALLEVİNAH'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

KASIMPAŞA, GABONLU SAĞ KANAT OYUNCUSU JİM ALLEVİNAH'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

KASIMPAŞA, GABONLU SAĞ KANAT OYUNCUSU JİM ALLEVİNAH'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray 3-1 Halkbank | CEV Şampiyonlar Ligi
2
Euroleague: Fenerbahçe 79-62 A. Efes — 17. galibiyet
3
Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü
4
Hakkari'de Kış Turizmi ve Kayakta Yükseliş: Merga Bütan'da 3 Metre Kar
5
Çıvgın: 'Daha iyisini yapacağız' — Aliağa Petkimspor 70-78 Fenerbahçe Beko
6
Kasımpaşa, Gabonlu Sağ Kanat Jim Allevinah’ı Resmen Transfer Etti
7
Çorum Belediyesi'nden Amatör Kulüplere 3 Milyon TL Nakdi Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları